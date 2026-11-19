Более 100 грузовиков скопилось в очереди на границе Псковской области с Латвией

12:28, 19 ноября 2026, ПАИ

Более 100 грузовых автомобилей ожидают выезда из России перед международным автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Убылинка» в Псковской области на границе с Латвией. Об этом 19 ноября сообщило Северо-Западное таможенное управление ФТС России.

По данным ведомства, среднее количество грузовиков в очереди превышает 100. Основной причиной скопления транспорта стал неритмичный приём автомобилей латвийской стороной.

По сравнению с первой декадой ноября Латвия стала принимать на 25 % меньше транспортных средств.

В Северо-Западном таможенном управлении также предупредили, что из-за сложившейся ситуации и ограничений на границах Беларуси со странами Евросоюза скопления грузовиков возможны и перед другими российскими пунктами пропуска.

Водителям и перевозчикам рекомендовали учитывать эту информацию при планировании маршрутов.