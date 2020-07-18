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Общество

Михаил Ведерников призвал соблюдать меры противовирусной безопасности

Соблюдать меры противовирусной безопасности призвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он написал на своей личной странице в Instagram.

«Каждое такое обновление напоминает о том, что угроза никуда не ушла и всем необходимо продолжать соблюдать меры противовирусной безопасности», – отметил губернатор и призвал жителей Псковской области беречь себя.

По данным на 18 июля, в Псковской области коронавирусом заразились 3 402 человека, умерло 43, выздоровело 2 023.

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