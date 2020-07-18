За сутки в Псковской области выздоровевших после COVID-19 в три раза больше, чем заболевших

11:29, 18 июля 2020, ПАИ

В Псковской области за сутки от коронавируса избавились ещё 85 человек, что почти в три раза больше новых случаев заражения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в официальном Telegram-канале по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

По состоянию на 18 июля, выздоровело 2 023 заражённых коронавирусом пациентов. За сутки прирост выздоровевших составил 85

Общее количество заражённых достигло 3 402, умерло 43 человека.