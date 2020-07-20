В Москве в деле Фургала разбираются юристы ЛДПР – Артём Васильев

12:46, 20 июля 2020, ПАИ

Юристы партии ЛДПР в Москве разбираются в ситуации с обвинением губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в организации двух убийств и одного покушения. Об этом в эфире ПАИ-live 20 июля сообщил координатор регионального отделения партии Артём Васильев.

«Фургал несколько раз участвовал в выборах разного уровня, и проверяли его неоднократно, поэтому мы считаем, что подоплёка у ситуации политическая», - заявил Артём Васильев.

Кто займёт должность временно исполняющего обязанности региона, пока неизвестно. Координатор реготделения партии отметил, что указ президента должен выйти сегодня. Артём Васильев не исключил, что на должность поставят представителя партии ЛДПР.

«Сейчас во власть не допускают человека с криминальным прошлым, - подчеркнул гость эфира. - Возможно, это политический заказ».

Также координатор регионального отделения партии прокомментировал высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что депутаты Госдумы готовы сложить с себя полномочия. Артём Васильев подтвердил, что абсолютное большинство депутатов сложили бы полномочия, но это будет «крайняя мера, если их не услышат».

Ранее сообщалось, что губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который задержан по подозрению в организации покушений и убийств, грозит пожизненный срок. Следствие заявило о неопровержимых доказательствах причастности подозреваемого к организации двух убийств и покушения.