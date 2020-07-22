Елена Полонская: Арендаторам «Магеллана» нужно предоставить альтернативу

16:23, 22 июля 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская заверила, что арендаторам крытого рынка «Магеллан» необходимо предоставить альтернативу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава города подчеркнула, что ранее как депутат не раз поднимала вопрос о переносе этого объекта в другое место. По ее мнению, «Магеллан» создает неудобства живущим в микрорайоне псковичам, а торговых точек на Рижском проспекте и так достаточно. «И я была против продления срока аренды до 2025 года. Ведь Рижский проспект - это лицо города, и должен быть местом для отдыха и прогулок, там были бы уместней небольшие «ярмарочные» объекты», - отметила Елена Полонская.

Рынок на улице Текстильной, считает глава города, нужно сохранить как торговую площадку для местных производителей, фермеров. Однако его стоит переформатировать с тем, чтобы он пользовался популярностью у горожан не только в сезон торговли саженцами и рассадой, а круглый год. Кроме того, там решили установить шатер, в котором можно будет проводить различные мероприятия.

3 июля на градсовете озвучили три варианта решения проблемы с «Магелланом», однако участники заседания пришли к выводу, что «Магеллан» необходимо снести.