Лидер Псковского обкома КПРФ не хочет брать на работу Льва Шлосберга

13:16, 24 июля 2020, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает цикл интервью с лидерами региональных отделений партий. Сегодня руководитель проекта ПАИ-live Александр Машкарин встретился с первым секретарем Псковского обкома КПРФ Петром Алексеенко.

С Петром Алексеенко получился очень интересный разговор с точки зрения понимания, где же псковские коммунисты находятся в политическом поле Псковской области.

Во-первых, ответ лидеру региональных эсеров Олегу Брячаку, который заявил, что Алексеенко — плохой руководитель КПРФ, что «на грядках у него лучше получается»: «У меня лучше на политических грядках получается. Я каждый день в районах. И что-то я там Брячака не видел».

Во-вторых, Пётр Алексеенко отрицает альянс и союз с «Яблоком» на выборах в Печорском районе, говорит, это фейк журналистов. А про наблюдателей из Питера, которые плотно ассоциируются именно с «Яблоком», заявил: «Они позвонили, предложили помощь, мы согласились».

Льва Шлосберга на работу в КПРФ брать не хотят. У нас жесткая партийная дисциплина, а Шлосберг даже на свое центральное руководство не оглядывается, говорит Алексеенко, у нас такое недопустио. В общем, страдает дисциплинка.

В третьих, лидер обкома КПРФ фактически заявил о поддержке представителей «Единой России». Петра Алексеенко победивший от ЕР в Печорах Сергей Тарасик вполне устраивает: «Нормальный мужик».

Более того, устраивает его как кандидат и глава Себежского района Леонид Курсенков, который на выборы также идет от ЕР.

На сентябрьских муниципальных выборах коммунисты рассчитывают увеличить число мандатов с 80 до 120. По идее уменьшения численности депутатов Псковского областного Собрания в обкоме КПРФ еще не определились. А само желание уменьшить их число Алексеенко объясняет так: ЕР будет проще контролировать своих депутатов.

Персек обкома положительно оценивает работу городских властей: даже коммунисты признают, что в городе активная движуха и ремонт на ремонте.

В целом, позиция руководителя региональных коммунистов показалась нам… как бы это сказать, недостаточно жесткой и, может быть, где-то слишком лоялистской по отношению к своим соперникам на политическом поле.