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Политика

Борис Елкин вошёл в тройку лидеров медиарейтинга глав столиц субъектов СЗФО

Глава Пскова Борис Елкин занял третье место в медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО по итогам июня. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

Лидером медиарейтинга в июне стал глава Мурманска Юрий Сердечкин, второе место занял мэр Вологды Андрей Накрошаев.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 105 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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