Борис Елкин вошёл в тройку лидеров медиарейтинга глав столиц субъектов СЗФО

19:26, 07 июля 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин занял третье место в медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО по итогам июня. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Лидером медиарейтинга в июне стал глава Мурманска Юрий Сердечкин, второе место занял мэр Вологды Андрей Накрошаев.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 105 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.