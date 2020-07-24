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Общество

Детскую площадку поставят у музея «Россия – моя история» в Пскове

Фото: Андрей Степанов.

Детскую площадку установят возле музея «Россия – моя история», на территории стадиона «Электрон» игрового комплекса не будет. Об этом стало известно во время визита губернатора Псковской области на стадион 24 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков рассказал, что на обновленном стадионе появятся два маленьких футбольных поля, будут установлены площадки для волейбола, баскетбола, тенниса и ворк-аута, также на участке появится скейт-парк, прокат инвентаря и кафе.

Губернатор поддержал идею сделать поперек стадиона две футбольные площадки, чтобы в городе было больше мест для футболистов.

Ранее стало известно, что в парке «Россия – моя история» построят концертный зал на 460 мест, в музее оборудуют 42 зала.

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