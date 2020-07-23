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Общество

В парке «Россия – моя история» построят концертный зал на 460 мест

Совещание о реализации проекта по созданию мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история». Фото ПАИ

Концертный зал на 460 мест построят в историческом парке «Россия – моя история». Об этом рассказал разработчик проекта во время совещания по реализации проекта по созданию мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» 23 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В парке предусмотрят два зала для артефактов, а также кафе на площади 30 кв. м. На втором этаже на площади 100 квадратных метров будет также расположен концертный зал на 460 мест.

В совещании, которое проходит в Печорах, принимает участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Тихон, разработчики, представители областной и городской администраций.

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