В парке «Россия – моя история» построят концертный зал на 460 мест

12:48, 23 июля 2020, ПАИ

Концертный зал на 460 мест построят в историческом парке «Россия – моя история». Об этом рассказал разработчик проекта во время совещания по реализации проекта по созданию мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» 23 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В парке предусмотрят два зала для артефактов, а также кафе на площади 30 кв. м. На втором этаже на площади 100 квадратных метров будет также расположен концертный зал на 460 мест.

В совещании, которое проходит в Печорах, принимает участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Тихон, разработчики, представители областной и городской администраций.