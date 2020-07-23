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Общество

В музее «Россия – моя история» откроются 42 зала

Фото: Дарья Хваткова.

Экспозиция исторического музея «Россия – моя история» в Пскове расположится в 42 залах. Об этом  на совещании по реализации проекта мультимедийного парка 23 июля сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель профильного комитета доложил, что экспертный совет подготовил региональный контент, который планируется экспонировать в музее. Пространство будет разбито на 42 зала: от каменного века до настоящего времени. Посетители смогут ознакомиться с летописной историей древнего Пскова, с археологическими находками разного времени, с современной историей Псковской области.

Александр Седунов сообщил, что исторические материалы уже направили в фонд, они пройдут согласование до 10 августа. После утверждения на совещании подготовка текста и мультимедийных материалов займет 2,5 месяца.

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