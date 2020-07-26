Прощание с балетмейстером псковского ансамбля «Сказ» пройдёт 28 июля

13:34, 26 июля 2020, ПАИ

Прощание с балетмейстером псковского ансамбля «Сказ» Мариной Гриневич состоится 28 июля в 10:30 на Мироносицком кладбище Пскова. Об этом сообщается в группе художественного коллектива в Facebook.

Всех, кто придёт почтить память Марины Гриневич, просят не забывать о масочном режиме и соблюдать социальную дистанцию.

Марина Гриневич скончалась после затяжной болезни 24 июля на 47-м году жизни. Она многие годы работала в управлении культуры администрации Пскова, в областном комитете по культуре.

В июле этого года также стало известно о смерти концертмейстера ансамбля Владимира Румянцева.