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Общество

Комету NEOWISE сфотографировали над часовней в Изборске

Комету NEOWISE запечатлел псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов над часовней Державной иконы Божией Матери и Священным холмом в деревне Изборск Печорского района. Таймлапс и фотографии опубликованы в группе любителей астрономии Псковской области.

«30 июля. Прощание с кометой. В бинокль комета ещё наблюдалась, в 20 x 80 боковым зрением был заметен хвост около 1-1,5 градуса, блеск кометы около +3,7 звёздной величины (но ещё чуть ярче М31). Однако невооружённым глазом уже не видна», – рассказал Пётр Митрофанов.

Автор фото: Пётр Митрофанов

Астроном отметил, что далее наблюдениям в вечернее и ночное время будет мешать Луна, а затем в августе комета станет уже настолько слабой, что в бинокль при данных условиях видимости будет различима лишь с трудом в вечерние часы.

Автор фото: Пётр Митрофанов

«Спасибо за три недели красоты, которую она нам подарила. Получилось понаблюдать её и сфотографировать более десяти раз. Надеемся, что ещё такие же и ещё более яркие кометы прилетят к нам в обозримом недалёком будущем», – добавил Пётр Митрофанов.

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) – ретроградная комета с почти параболической орбитой, обнаруженная 27 марта 2020 года космическим телескопом NEOWISE. Свой перигелий комета прошла 3 июля 2020 года. Её зафиксировали над Псковским кремлём и Снетогорским монастырём.

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