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Общество

Спортсменка из Санкт-Петербурга назвала псковский вейк-парк самым лучшим

Самым лучшим назвала псковский вейк-парк спортсменка из Санкт-Петербурга. Елизавета Налимова прибыла в Псков, чтобы принять участие в чемпионате по вейкборду, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елизавета отметила, что не тренировалась перед чемпионатом, поскольку сдавала ЕГЭ. Участие в соревнованиях спортсменка приняла без предварительной подготовки.

«В прошлом году каталась здесь, заняла первое место, - рассказала Елизавета. – Это самый лучший вейк-парк, самый приятный, сюда хочется возвращаться». – добавила спортсменка, отметив, что за парком всегда следят и ухаживают.

Также Елизавета отметила, что люди в вейк-парке добрые и приятные.

Напомним, что сегодня в Пскове проходит чемпионат Псковской области по вейкборду. В настоящее время проходит финальная часть соревнований.

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