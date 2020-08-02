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Общество

Оружейную выставку развернули на полигоне «Завеличенский» в Пскове

Фото Александра Машкарина

Оружейную выставку развернули на полигоне «Завеличенский» в Пскове 2 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Фото Александра Машкарина

В день 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск на выставке представили не только образцы современного вооружения, но и времён Великой Отечественной войны.

Фото Александра Машкарина

На торжественном митинге на полигоне «Завеличенский» десантников поздравили вице-губернатор Псковской области Василий Осипов, главный федеральный инспектор Псковской области Андрей Калинин, экс-командир 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, гвардии генерал-майор в отставке Станислав Семенюта и другие.

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