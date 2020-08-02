Василий Осипов: Псковские десантники всегда показывают высокий профессионализм

11:55, 02 августа 2020, ПАИ

Вице-губернатор Василий Осипов от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрации региона, от себя лично поздравил десантников и ветеранов с 90-летием со дня образования Воздушно-десантных войск России. Об этом с торжественного митинга на полигоне «Завеличенский», который проходит 2 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В истории нашей страны немало героических страниц о мужественных людях, посвятивших свою жизнь служению Отечеству, – отметил Василий Осипов. – Среди них достойное место занимают военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. На протяжении многих лет она по праву считается одним из лучших соединений ВДВ России. Сотни военнослужащих дивизии удостоены высоких правительственных наград, более 80 носят высокое звание Героев Советского Союза и Российской Федерации».

«Псковские десантники всегда показывают высокий профессионализм, блестяще справляются с самыми сложными задачами командования», – подчеркнул заместитель главы региона.

Отдельные слова приветствия Василий Осипов выразил ветеранам. «Вы сегодня уверенно держите строй, передавая новому поколению военнослужащих бесценный профессиональный жизненный опыт. На вас равняется молодежь, у вас она учится подлинному патриотизму», – сказал он.

«Воины-десантники, от имени жителей Псковской области благодарю вас за мужество, отвагу и верность Отечеству. Выражаю всем вам искреннюю признательность за ваш нелёгкий, требующий мужества и терпения ратный труд на благо Родины и нашей древней Псковской земли. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям. Дальнейших успехов в деле по защите нашего Отечества. С праздником!» – добавил Василий Осипов.

Главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин довёл до военнослужащих поздравление от полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.

«Созданные в 1930 году десантные войска явились воплощением самых лучших качеств российского воинства, в многочисленных суровых испытаниях закалились, стали элитой Вооружённых сил, гордостью и надёжным щитом нашего Отечества. И в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенное время воины-десантники выполняли самые сложные боевые задачи, проявляя массовый героизм и беззаветную любовь к Родине», – отметил он.

«В ратную летопись нашей страны навечно золотыми буквами вписан подвиг десантников 6-й роты парашютно-десантной роты, в марте 200 года принявших неравный бой с превосходящими силами террористов в Аргунском ущелье. Их героизм является примером для нынешних и будущих поколений военнослужащих», – продолжил Андрей Калинин.

«Высокая боевая выучка, мастерство и профессионализм помогают вам и сегодня решать сложные задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации. Убеждён, что нынешнее поколение героев-десантников будет достойно служить Отчизне, бережно хранить и преумножать славные традиции Воздушно-десантных войск. Желаю вам успехов в службе, боевой подготовке, крепкого здоровья, счастья и мирного неба», – добавил он.