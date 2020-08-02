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Общество

Станислав Семенюта: Десант всегда на острие атаки

Станислав Семенюта. Фото Александра Машкарина

Почётный граждан Пскова, экс-командир 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, гвардии генерал-майор в отставке Станислав Семенюта поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ВДВ. Об этом с торжественного митинга на полигоне «Завеличенский», который проходит 2 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Фото Александра Машкарина

«Особый день календаря – 2 августа, – отметил он. – Особый день для тех, кто связал свою жизнь со службой в Воздушно-десантных войсках, кто гордится своим правом носить берет и тельняшку. Сегодня – юбилей! 90 лет со дня образования Воздушно-десантных войск. За это время войска прошли трудный, яркий и славный путь: от первых опытных воздушно-десантных отрядов до самого современного и мобильного рода войск, которым под силу выполнить задачи любой сложности».

«Десант всегда на острие атаки, – подчеркнул Станислав Семенюта. – Особенно там, где трудно и опасно, где нужно действовать чётко, молниеносно, где нужна отличная боевая выучка и прекрасная физическая подготовка. Ставшие для нас родными Воздушно-десантные войска всегда были и будут образцом солдатской доблести и преданному служению Родине».

Фото Александра Машкарина

Бывший командир 76-й дивизии ВДВ отметил, что патриотизм и ответственный подход десантников к ратной службе служит примером молодому поколению.

«Наши достижения в боевой учёбе, достижения в спорте, в освоении новой техники, проявление мужества и героизма в военных конфликтах, наши лозунги «Никто, кроме нас», «Мы всюду там, где ждут победу», «Россия превыше всего» – это и есть идеология передового отряда Вооруженных сил РФ. Так держать, крылатая гвардия! Слава ВДВ!» – добавил он.

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