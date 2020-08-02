Псковскую стоматологическую клинику закроют на самоизоляцию из-за очага коронавируса

22:39, 02 августа 2020, ПАИ

Частная стоматологическая клиника в Пскове, в которой выявили очаг коронавируса, будет закрыта на самоизоляцию. Об этом сообщил представитель комитета по здравоохранению Псковской области в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова, отвечая на вопрос подписчика.

«Клиника будет закрыта на самоизоляцию, – отметил представитель комитета. – Любая организация закрывается на самоизоляцию и санобработку после обнаружения очага. Беспокоиться не о чем, вас не примут в стоматологии, где был обнаружен очаг».

В очаге коронавируса в псковской стоматологический клинике заразились шесть человек. Наименование и адрес этого медучреждения пока не сообщаются.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 3 834 человека (из них в Пскове – 1 181).