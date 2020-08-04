3 010 антивандальных сидений установят в Зелёном театре Пскова

14:18, 04 августа 2020, ПАИ

2 млн 840 тысяч 500 рублей направят на приобретение 3 010 антивандальных пластмассовых сидений для Зелёного театра в Пскове. Конкурсная документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Средняя стоимость одного из 3000 сидений составляет 884 рубля (всего – 2 млн 652 тысячи рублей). Также планируется закупить пластмассовые сиденья в сборе на стойке в количестве 10 штук, средняя цена одного – 18 850 рублей (всего – 188 500 рублей).

3000 индивидуальных пластмассовых сидений будут иметь двойную спинку, глянцевую поверхность, на них закрепят овальные номерки.

Заказчиком выступило Управление культуры администрации Пскова. Аукцион в электронной форме пройдёт 5 августа.

Зелёный театр в Пскове реконструируют на средства гранта Правительства РФ, полученного за высокую эффективность высших должностных лиц. Ранее планировалось полностью завершить работы по обновлению Зелёного театра к 9 Мая.