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Общество

Зелёный театр в Пскове обновится к Дню Победы

К Дню Победы в Пскове обновится Зелёный театр. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков журналистам 26 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, работы по реконструкции Зелёного театра проходят по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. На покупку новой сцены с подиумом для хорового пения выделены 30 млн рублей, остальными работами занимается в рамках благотворительности компания «Эгле».

Александр Братиков напомнил, что в День Победы традиционное шествие в Пскове заканчивается в Зеленом театре, где проходит концерт. «Хотелось бы, чтобы такие значимые мероприятия проходили на хорошей площадке», - подчеркнул он и добавил, что после обновления Зелёный театр станет центром творческой активности псковичей.

По его словам, новая сцена в Зелёном театре будет 30 метров шириной и 12 метров глубиной. Она будет крытой, при этом при необходимости козырёк можно будет убирать на зиму. Помимо этого, в театре появятся тысячи новых посадочных мест и раздевалки для артистов, а в случае экономии средств при разыгрывании контракта будут заменены сиденья в зрительской зоне. Также планируется установка поблизости двух туалетов.

Руководитель компании «Эгле» Роман Кухи уточнил, что площадку для установки новой сцены подготовят в апреле. Полностью работы по обновлению в Зелёном театре завершат к 9 мая.

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