Зелёный театр в Пскове реконструируют на средства гранта правительства РФ

02:08, 08 декабря 2019, ПАИ

Зелёный театр в Пскове реконструируют на средства гранта правительства РФ, полученного за высокую эффективнось высших должностных лиц. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, о такой возможности губернатор Михаил Ведерников заявил во время рабочего визита в парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина 7 декабря.

Директор парка Евгений Шелемба отметил, что Зеленый театр — «уникальная открытая площадка, востребованная жителями города». Театр вмещает примерно 4,5 тысячи зрителей. На сцене одновременно могут разместиться около тысячи исполнителей. «Место подходит для проведения хоровых праздников», - заметил Евгений Шелемба.

Евгений Шелемба добавил, что в этом году в Зеленом театре прошло только два мероприятия, для которых сцену приходилось укреплять фанерой.

«Ремонтировать смысла нет, мы только пустим деньги на ветер. Необходима реконструкция», — подчеркнул Михаил Ведерников после осмотра объекта.

Александр Братчиков рассказал, что проектная документация ранее уже была разработана в рамках второй очереди реконструкции улицы Свердлова. «Тогда проект не был реализован. Он предполагал возведение крыш над сценой и зрителями, строительство небольшого здания с раздевалками и техническими помещениями», — уточнил Александр Братчиков.

Михаил Ведерников поручил актуализировать проект реконструкции Зелёного театра и предусмотреть его реализацию в несколько этапов, чтобы изыскивать средства постепенно. Губернатор также предложил внести в техническое задание обустройство сцены-трансформера, которая могла бы адаптироваться под разные мероприятия.

Затем Михаил Ведерников осмотрел городские аттракционы. Он заметил, что это место важно сделать привлекательным для семей с детьми. Губернатор поручил проработать вопрос реновации существующих аттракционов, а также закупку и установку новых.

«Нам выделили деньги за хорошую работу. Предоставление средств администрации Пскова позволит привести в порядок востребованное горожанами место», — отметил Михаил Ведерников.