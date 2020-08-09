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Общество

Подрядчик вывезет пропитанный мазутом грунт из Серёдки

Пропитанный мазутом грунт из Серёдки вывезет подрядчик. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём  еженедельном видеообращении к псковичам на своей странице в Instagram.

«Территория разлива относится к сфере компетенции федеральных органов власти, мы сразу же взяли ситуацию на контроль», - отметил губернатор, добавив, что была создана межведомственная рабочая группа.

Глава региона рассказал, что решением вопроса занимаются представители природоохранной прокуратуры, МЧС, ФСИН, а также представили администрации Псковской области.

«Разлив на сегодняшний день не распространяется и не угрожает соседним водоёмам, - отметил глава региона. – ФСИН приняло все необходимые решения. Уже определен подрядчик, который в ближайшее время произведёт выемку пропитанного мазутом грунта и вывезет для утилизации».

Информация о разливе мазута в Псковском районе появилась 3 августа. На месте разлива пробы взял Росприроднадзор.

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