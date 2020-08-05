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Общество

Росприроднадзор взял пробы на месте разлива мазута в посёлке Серёдка

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

В посёлке Серёдка Росприроднадзор отобрал пробы на месте разлива мазута. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

В ходе внеплановой проверки Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора в отношении ИК-4 Псковской области экспертной лабораторией  ФГБУ «ЦЛАТИ по Псковской области» 4 августа произведён отбор проб почв для определения загрязнения земель нефтепродуктами.

Общая площадь загрязнения составляет 0,42 га, в том числе 0,15 га непосредственно на самой территории хозяйствующего субъекта и 0,27 га - на территории, примыкающей к мазутному хозяйству.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

Проверка продолжается. Угроза загрязнения водных объектов, а также дальнейшее распространение загрязнения отсутствуют.

Сообщение о разливе нефтепродукта поступило 3 августа. Данную ситуацию взяла на контроль прокуратура и Росприроднадзор.

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