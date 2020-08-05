Росприроднадзор взял пробы на месте разлива мазута в посёлке Серёдка

12:22, 05 августа 2020, ПАИ

В посёлке Серёдка Росприроднадзор отобрал пробы на месте разлива мазута. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

В ходе внеплановой проверки Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора в отношении ИК-4 Псковской области экспертной лабораторией ФГБУ «ЦЛАТИ по Псковской области» 4 августа произведён отбор проб почв для определения загрязнения земель нефтепродуктами.

Общая площадь загрязнения составляет 0,42 га, в том числе 0,15 га непосредственно на самой территории хозяйствующего субъекта и 0,27 га - на территории, примыкающей к мазутному хозяйству.

Проверка продолжается. Угроза загрязнения водных объектов, а также дальнейшее распространение загрязнения отсутствуют.

Сообщение о разливе нефтепродукта поступило 3 августа. Данную ситуацию взяла на контроль прокуратура и Росприроднадзор.