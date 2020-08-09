Губернатор призвал псковичей объединиться против «кухонных варваров»

00:48, 09 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с своем еженедельном видеообращении в Instagram призвал псковичей объединиться против вандалов.

Он отметил, что в регионе прикладываются колоссальные усилия для развития, защиты культурного наследия. Тема вандализма «цепляет за живое» каждого. Недавно Михаил Ведерников уже высказывал свое отношение к этому в социальных сетях.

«Некоторые молодые люди ищут выход творческой энергии. Нужно помочь направить ее в конструктивное русло. В культуре граффити нет ничего плохого, это часть современного искусства, которая находит искренний интерес по всему миру , поэтому мы будем поддерживать наших художников, чтобы они могли творить, но делать это в тех местах, где это разрешено и где это уместно», - высказался губернатор и напомнил, что в Пскове проходит первый региональный конкурс граффити, где можно выбрать лучшие работы, которые будут украшать наш город.

Ведерников отметил, что все сказанное не имеет никакого отношения к тем, кто пишет на стенах кремля, ломает зубы динозаврам в Великих Луках, разбирает фонари и выкапывает деревья.

«Это банальная преступность при полном неуважении к окружающим и нашей истории. Учитывая масштаб проблемы, мы будем разрабатывать дополнительные решения о сотрудничестве с правоохранительными органами», - сообщил он.

В завершении речи глава региона напомнил, что подавляющее большинство жителей относится к историческому наследию с уважением и трепетом, и высказался, что рассчитывает помощь городан в этом вопросе.

«А «кухонные варвары» исчезнут как явление , как только у нас в обществе установится к ним тотальная нетерпимость. Мы все любим Псковскую область, делаем все для того, чтобы она развивалась, процветала. Плоды своих трудов мы должны и будем защищать. Давайте делать это вместе», - призвал Михаил Ведерников.