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Общество

Михаил Ведерников призвал псковичей бороться с вандализмом

Псковскую область захлестнула волна вандализма, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в социальной сети Instagram.

Михаил Ведерников призвал псковичей не оставаться в стороне: «Если кто-то заметит подобные случаи хулиганства и вандализма – не проходите мимо, делайте фото на телефон, сообщайте в полицию. Будем бороться с преступниками вместе и наказывать самым строгим образом».

Губернатор отметил, что вандалы орудуют во всей Псковской области. В Себеже недавно сломали молодые деревья на набережной, в Печорах вырвали цветы из клумбы, в Порхове подожгли мусорные контейнеры, из-за чего чуть не сгорел музей Ганзы.

«На днях с улицы Стахановской украли молодые деревья, высаженные вдоль дороги. Ёлки и сосны, только успевшие прижиться, какие-то негодяи вырвали в своих корыстных целях», – рассказал губернатор. Помимо этого, губернатор отметил, что вандалы уничтожили металлическую табличку на памятнике Леону Поземскому в сквере Павших бойцов и погнули фонарный столб.

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