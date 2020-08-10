Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

09:15, 10 августа 2020, ПАИ

Банки опробуют новый способ безналичных платежей – деньги будут списываться с банковского счета плательщика по запросу компании-получателя без дополнительного подтверждения перевода. Об этом заявила гендиректор курируемой Центробанком Ассоциации «ФинТех» (АФТ) Татьяна Жаркова, пишет РБК.

Планируется, что этот механизм станет еще одним проектом ЦБ, который позволит проводить расчеты напрямую между банками без участия платежных систем и иных компаний, это позволит удешевить такие операции. Речь идет о постоянных платежах, на которые клиент дал согласие заранее.

АФТ уже пригласила финансовые организации для участия в пилотировании стандарта и формирует рабочую группу.

Предполагается, что клиент-получатель денег в личном кабинете выставит платежное требование плательщику. Банк плательщика проверит соответствие условий платежного требования и наличие согласия клиента и переведет деньги получателю. Впоследствии технология может быть интегрирована в разные финансовые услуги. Сервис поможет сократить количество участников обработки платежа и, как следствие, издержки.

