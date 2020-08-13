Снетогорский монастырь в Пскове закрылся для прихожан

16:01, 13 августа 2020, ПАИ

Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь, расположенный в Пскове, закрыл свои двери для посетителей. Об этом сообщается в группе обители в соцсети «ВКонтакте».

Такое решение приняли по благословению митрополита Тихона из-за «усложнившейся эпидемиологической обстановки».

В монастыре приостановлены экскурсии, службы на прихрамовой территории проходят только по воскресным дням и праздникам.

Остается открытым монастырский ларёк, в котором принимают требы и продают продукцию монастыря – хлеб, молоко и молочные продукты, мыло, мази, чаи и другие товары.

Ранее закрылся на карантин Мирожский монастырь и стало известно, что 10 монахов Крыпецкого монастыря заразились коронавирусом.