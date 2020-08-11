Мирожский монастырь принимает посетителей только по сеансам

19:58, 11 августа 2020, ПАИ

С 12 августа в Пскове меняется режим работы Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря с фресками XII века. По требованию Роспотребнадзора посещение монастыря возможно только по сеансам или в составе экскурсии, сообщается в соцсетях Псковского музея-заповедника.

Территория Мирожского монастыря закрывается на карантин.

Сеансы для индивидуальных посетителей проходят в 11:00, 13:00 и 16:00. Посетить собор может не более 20 человек за сеанс, наличие масок и соблюдение социальной дистанции обязательны.

Сбор группы для посещения собора – у ворот монастыря. Время осмотра экспозиции – 30 минут. После завершения сеанса территория монастыря закрывается.

В остальное время – с 11:00 до 18:00 – в монастырь могут попасть экскурсионные группы численностью не более 10 человек по предварительной записи. Время нахождения в экспозиции – не более 30 минут.

Понедельник является выходным днём.