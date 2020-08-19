Что смотреть в кино после карантина: «Поезд в Пусан 2: Полуостров», «Агент Ева» и «Гренландия»

14:49, 19 августа 2020, ПАИ

Кинотеатры наконец-то возобновили работу после пандемии. Кинообозреватель ПАИ Муслим Камалов снова продолжает разгребать новинки кинопроката, а также премьеры ведущих стриминговых сервисов и отбирает всего несколько картин и сериалов, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. После карантина на большие экраны выходят: продолжение успешного зомби-хоррора «Поезд в Пусан», «Агент Ева» с убийственной Честейн и «Гренландия» — фильм-катастрофа, где Джерард Батлер спасается от кометы.

«Поезд в Пусан 2: Полуостров»

Вряд ли сиквел успешного зомби-хоррора о смертельном вирусе, да еще и корейского производства, вызовет у зрителей, благополучно пересидевших пандемию, непреодолимое желание ворваться на сеанс. Но, вопреки всему, на экраны все же выходит «Поезд в Пусан 2». Грандиозный успех первого «Поезда» по всему миру обеспечил премьеру сиквела в Каннах, коронавирус, естественно, помешал планам — смотр вовсе отменили.

Прошло четыре года после того, как военному Хан Джон-соку практически благополучно (не считая других погибших родственников) удалось спастись вместе с зятем из Южной Кореи — только теперь они рыскают по трущобам погруженного во тьму Гонконга. Ушлый американец предлагает Хану отправиться в «зону», обратно в Корею, и привезти оттуда 20 млн долларов, спрятанных в каком-то фургоне.

Ожидаемо, что настолько концептуальное кино (крупные голливудские, и даже российские, студии в свое время грозились запустить в производство ремейки, но пока что-то нет) про спасительный поезд с корейцами, делающий остановки в зомбилэндах и подбирающий на борт голодных товарищей-нелюдей, ко второй части конвертировалось в фильм с сюжетом типичной смертельной миссии «отвези-привези и попробуй выжить». Поэтому второй «Поезд в Пусан» (кстати, здесь уже никакой железной дороги и нет), безусловно, может оказаться будничным эпизодом уже давно окислившихся «Ходячих мертвецов». Впрочем, режиссера Ён Сан-хо и команду, поставившую первую часть, недооценивать не стоит.

«Агент Ева»

Почетное звание «Красный воробей» в этом году торжественно переходит к Джессике Честейн, которой, конечно, крайне идут образы успешных обворожительных женщин, рискующих по разным причинам то жизнью, то карьерой. В качестве карточной королевы, впрочем, она тоже ничего. В этот раз уложенной челкой роскошных рыжих волос Честейн аккуратненько прикрыла одну половину лица (и оставила рабочую сторону) именно для того, чтобы сыграть опасную киллершу с редчайшим именем Ева. И, разумеется, с кричащим красным платьем.

С сюжетом режиссер Тейт Тейлор (поставил «Девушку в поезде» с Эмили Блант) особо умничать не стал и взял за основу типичнейшую, якобы запутанную, историю с подставой. При выполнении очередного задания у Евы возникают большие проблемы, и она намеревается навсегда завязать со шпионскими играми. Её руководство решает по-другому и объявляет на Еву охоту.

Компанию Честейн составили седой и великий Джон Малкович и, вероятно, нестареющий, усатый Колин Фаррелл, с которым Еве и придется сражаться. Из молодой гвардии выписана перспективная Диана Сильверс («Космические войска»).

«Гренландия»

На карантине природа настолько очистилась, что если в Венецию вернулись лебеди и дельфины, то в кино — Джерард Батлер, а с ним и старомодные фильмы-катастрофы с гигантскими кометами в качестве злодеев. Отвоевав свое в криминальной «трилогии» о «Падениях» нескольких крупных городов и одного ангела, Батлер ненадолго сложил оружие, стал рядовым бородатым супругом и отцом семейства.

На землю надвигается громадная комета, которой дают название «Кларк», осколки которого пока наводят ужас на Филадельфию, уничтожая город за городом. Единственное спасение — таинственный и секретный бункер, спрятанный где-то в Гренландии. Герой Батлера, Джон, должен спасти семью от гибели, чему, естественно, мешает совсем спятившее от надвигающегося апокалипсиса человечество.

«Армагеддон» вперемешку с «2012» да еще и Батлером — кажется, скоро нас накроет идеальное кино на послекарантинье.