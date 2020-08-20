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Общество

Более 8 млн рублей будет освоено в Бежаницком районе по проекту «Формирование комфортной городской среды»

По проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в Бежаницком районе будет освоено более 8 млн рублей. Об этом рассказал глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

«Удалось благоустроить по проекту 10 дворовых территорий», - отметил глава района.

Сергей Михеев отметил, что в районе сделали  ремонт двух святых для жителей Бежаницкого района мест – братского захоронения и сквера псковских десантников.

«Хотим также отремонтировать площадь у железнодорожного вокзала и у автовокзала», - добавил глава района, отметив, что планируется также заняться приведение в порядок Бежаницкого историко-культурного центра Философовых.

В этом году в районе также будет закончен капремонт двух спортивных залов.

«За последние три года мы отремонтировали всего пять спортивных зал в рамках нацпроекта», - добавил Михеев.

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