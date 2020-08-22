Псковский губернатор: Резонансные ДТП находятся на особом контроле

21:45, 22 августа 2020, ПАИ

Резонансные дорожно-транспортные происшествия, которые произошли в Псковской области, находятся на особом контроле. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что в интернете многие пишут по поводу дорожно-транспортных происшествий, о том, что «на дорогах идёт война, чуть ли не каждый день кого-то убивают».

«К сожалению, за две недели произошёл целый ряд тяжёлых происшествий, которые без внимания оставить нельзя. В первую очередь – когда в Пскове пьяный водитель, недавно вышедший из тюрьмы и угнавший машину, насмерть сбил женщину, врезался в столб и пытался скрыться с места преступления», – напомнил губернатор.

Второй случай произошёл в Великолукском районе. «Тракторист, тоже в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом. В результате этого столкновения два человека погибли», – отметил Михаил Ведерников.

Он также сообщил, что за последнее время произошло несколько ДТП в Идрице, Острове, Пскове и Псковском районе. В этих дорожных авариях пострадали дети.

«Хочу уверить, что все эти случаи рассматриваются с предельным вниманием, находятся на особом контроле. Вас, уважаемые жители области, уважаемые подписчики, хочу поблагодарить за неравнодушие и за то, что вы после происшествия в Пскове в оперативном порядке присылали видео, свои комментарии. Это дало возможность нам сразу переговорить с руководителями силового блока, и этот вопрос был взят на контроль. Опасения о том, что это может сойти с рук, были полностью развеяны. Вопрос находится на контроле и у прокурора Псковской области, и у исполняющего обязанности начальника управления УВД», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также попросил каждого жителя Псковской области сообщать в полицию в случае, если они видят человека, который предположительно в нетрезвом состоянии садится за руль транспорта. «Даже если это будут ваши друзья, родственники, знакомые. Спасите их от ошибки, уговорите их не делать этого, вызовите такси, тем более что такая опция сейчас есть. Вы сами видите, к чему может привести такое поведение, и последствия могут быть самыми тяжёлыми», – заключил глава региона.