Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области

21:44, 22 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона, опубликованное в Instagram.

Глава региона уделил внимание распространению коронавирусной инфекции. В частности, он отметил, что эпидемическая ситуация в Псковской области остаётся стабильной, но уровень заболеваемости не снижается уже вторую неделю.

Также губернатор заверил псковичей, что все резонансные дорожно-транспортные происшествия, которые произошли в Псковской области за последние дни, находятся на особом контроле.

Кроме того, Михаил Ведерников прокомментировал случай с жестоким убийством пса Пифа в Невельском районе. По его словам, в настоящий момент прокуратура, управление внутренних дел по Псковской области проводят сбор необходимых сведений и информации для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Помимо этого, губернатор рассказал, что псковские власти ежегодно планируют собирать около 140 млн рублей налогов в областной бюджет с нового мясоперерабатывающего комплекса, который будет построен в Великолукском районе. Также он выразил надежду, что в октябре на полную мощность начнёт работать молочная ферма на 1 800 фуражных коров в Новосокольническом районе.

Кроме того, Михаил Ведерников рассказал о возобновлённых в Псковской области концертах и фестивалях. Он также сообщил, что у псковичей ещё есть шанс попасть на фестиваль «Музыка на воде», а также рассказал, что маэстро Валерий Гергиев пообещал ему ещё не раз приехать в Псковскую область.

Также губернатор отметил, что региональные власти готовят для жителей Пскова два сюрприза.

В заключение Михаил Ведерников рассказал о подписании между администрацией Псковской области и Русским географическим обществом соглашения о взаимодействии и совместных планах, которые будут реализованы в рамках подписанного документа.