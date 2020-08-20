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Устроивший смертельное ДТП в Великолукском районе водитель трактора взят под стражу

Под стражу был взят водитель трактора, который устроил смертельное ДТП в Великолукском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 августа в Великолукском районном суде рассматривался вопрос об избрании меры пресечения водителю трактора, который в состоянии опьянения вилами протаранил маршрутку.

На момент аварии в автобусе находилось 19 человек. Две женщины погибли на месте ДТП, ещё пять пассажиров получили травмы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя МО МВД России «Великолукский» об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время фигурант находится в СИЗО-2 в городе Великие Луки. В рамках расследования следователи проводят комплекс необходимых мероприятий. Ранее по факту ДТП возбудили уголовное дело.  

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