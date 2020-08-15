В Пскове водитель Hyundai насмерть сбил девушку и пытался скрыться

17:48, 15 августа 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





В Пскове водитель Hyundai насмерть сбил девушку и попытался скрыться с места ДТП, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Мужчина насмерть сбил девушку на Рижском проспекте, 49б, недалеко от ТЦ «Магеллан». Потом виновник аварии попытался скрыться с места ДТП. На перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной мужчина не справился с управлением, вылетел на обочину, сбил ограждение и совершил наезд на ещё одного пешехода. Пострадавший получил черепно-мозговую травму.

После наезда на пешехода водитель Hyundai выбежал из автомобиля и предпринял попытку сбежать, но его остановили прохожие. Как сообщили очевидцы происшествия, мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения.

Дорожная авария произошла 15 августа около 17:00.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, аварийно-спасательная служба, следственно-оперативная группа, бригада скорой медицинской помощи и судмедэксперт.