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В Пскове водитель Hyundai насмерть сбил девушку и пытался скрыться

  • Водитель автомобиля Hyundai насмерть сбил девушку на Рижском проспекте
    Фото: ПАИ
  • Водитель автомобиля Hyundai насмерть сбил девушку на Рижском проспекте
    Фото: ПАИ
  • Водитель автомобиля Hyundai насмерть сбил девушку на Рижском проспекте
    Фото: ПАИ

В Пскове водитель Hyundai насмерть сбил девушку и попытался скрыться с места ДТП, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Мужчина насмерть сбил девушку на Рижском проспекте, 49б, недалеко от ТЦ «Магеллан». Потом виновник аварии попытался скрыться с места ДТП. На перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной мужчина не справился с управлением, вылетел на обочину, сбил ограждение и совершил наезд на ещё одного пешехода. Пострадавший получил черепно-мозговую травму. 

После наезда на пешехода водитель Hyundai выбежал из автомобиля и предпринял попытку сбежать, но его остановили прохожие. Как сообщили очевидцы происшествия, мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. 

Дорожная авария произошла 15 августа около 17:00.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, аварийно-спасательная служба, следственно-оперативная группа, бригада скорой медицинской помощи и судмедэксперт. 

 

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