Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем российского кино

10:46, 27 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем российского кино.

По словам Михаила Ведерникова, российский кинематограф динамично развивается: «Растет количество и качество снимаемых фильмов, появляются новые имена талантливых режиссёров и актёров, все больше отечественных картин участвует в престижных кинофестивалях».

«Поэтому особенно приятно, что для киноиндустрии Псковская область по-прежнему представляет особый интерес благодаря природным ландшафтам, истории и удивительной архитектуре. Местные красоты активно осваивают режиссёры для съёмок исторических и художественных фильмов. За последние годы здесь были сняты такие ленты, как «Холоп», «Цой», «Заповедник», в этом году продолжаются работы над фильмами «Собор» и «Учености плоды», - сказал губернатор.

При этом Михаил Ведерников подчеркнул, что такую тенденцию власти активно поддерживают: в частности, он напомнил, что был принят закон о поддержке кинематографии в Псковской области, стартовала работа системы рибейтов, за три года открыто 9 кинозалов на базе культурно-досуговых учреждений области.

«Жёсткий режим ограничений первого полугодия стал серьёзным испытанием не только для работников кинематографа и кинотеатров, но и для всех зрителей, которые были лишены любимого увлечения. Поэтому особенно важно и приятно, что сегодня, в праздник, у нас снова есть возможность погрузиться в живую атмосферу кино, которой многим из нас так сильно не хватало», - добавил Ведерников.

«От всей души поздравляю с Днем российского кино всех, кто работает в этой сфере, кто организовывает кинопоказы, кто остаётся по эту сторону экрана как благодарный зритель. Желаю новых творческих успехов и впечатлений, реализации интересных проектов и замыслов!» - резюмировал глава региона.

Впечатления от съёмок фильма «Холоп», которыми поделился актёр массовых сцен, ищите здесь.