Джанго неосвобожденный: «Холоп» – семейная «сказка» Клима Шипенко о перевоспитании рабством

17:20, 28 декабря 2019, ПАИ

В кинотеатрах идет «Холоп»: семейная комедия Клима Шипенко, в которой избалованного москвича перевоспитывают весьма радикальным способом – воссоздают в заброшенной деревне 1860 год и якобы отправляют отвязного мажора в прошлое, трудиться конюхом в крепостной России. Чем хорош и чем плох такой метод изгнания бесов из столичных кутил, выяснил Муслим Камалов.

Московский эгоистичный перец, до невозможного избалованный сын авторитетного олигарха Гриша (Милош Бикович), прожигающий жизнь то в прокуренных столичных клубах, то за рулем вычурного спорткара, доводит своего отца (Александр Самойленко) до финальной точки кипения: кузов его автомобиля буквально ломает задницу оказавшемуся не в том месте и не в то время неподкупному гаишнику, за что Гриша попадает в очередной раз в обезьянник. Отчаявшийся в сыне-раздолбае отец отправляется к подруге и давней любовнице Анастасии (Мария Миронова), занимающейся постановками реалити-шоу, которая знакомит его со своим бывшем мужем-психологом Львом (Иван Охлобыстин). Его терапевтические методы весьма своеобразны (в основном это нелепые трюки, к примеру, «отрезать» собственный палец чтобы супруга бросила курить), поэтому к нему приходит идея перенести Гришу в прошлое, в царскую Россию, где он побудет в шкуре обычного конюха, нюхнет пороху и других не самых приятных ароматов крепостной деревенской «ванили» и тем самым как бы перевоспитается.

Непростой 2019 год для режиссера Клима Шипенко можно было бы с уверенностью назвать удачным: в октябре прогремел его «Текст» – бескомпромиссная и злободневная картина о суровых реалиях современной России, теперь вот аккурат под Новый год перспективный отечественный постановщик выпускает «Холопа» – якобы семейную комедию, которая должна сработать уже на другую, весьма неприхотливую аудиторию. Примечательно то, что две эти картины являются разными сторонами одной медали: на первой – суровый реализм и безысходность, где маленький человек погибает под натиском Системы; на другой – безусловно, сказочный мир, в котором бессовестного богатенького отморозка ждет вдруг такое же сказочное и волшебное наказание, пусть даже это и сарай с конским навозом в декорациях крепостной России. Казалось бы, совершенно разные по жанру, структуре, окрасу и подаче картины Шипенко, рассказывая нам абсолютно противоположные истории сходятся в одном месседже – безнаказанность не только власть имущих, но и подобных безответственных кретинов, прячущихся за спинами одного из состоятельных родителей.

А чего, собственно, лукавить, здесь тот же реализм, российская действительность, изображенная в «Тексте», правда немного под другим углом, замаскированная. Зачем отправлять неугомонного отпрыска на реальный срок или в армию, ведь можно его отмазать, организовать для сынишки целый дорогущий аттракцион с ряжеными усатыми баринами, крестьянами без трусов и медведями, аккуратно разгуливающих по окрестностям. Создатели «Холопа» признают, безусловно, весьма страшные вещи – сила крепостного кнута в мнимой и эффектно реконструированной царской России куда действеннее реального отцовского наказания, способное заставить неисправимого кутилу взглянуть на жизненные ошибки и позволить одуматься. Поскольку если взглянуть в корень проблемы, ее суть, то выяснится, что причина кроется в банальном – отвратительном родительском воспитании: мы видим образ отца, вырастившего в одиночку, в режиме «как мог», вероятно, себе подобного эгоиста, тратя время лишь на личные рабочие заботы, но не уделяя должного внимания сыну. Это вовсе не авторская фантазия, об этом на протяжении всего фильма с экрана говорит герой Биковича, заставляя зрителя задаться вполне закономерным вопросом – а чего, собственно, в этом случае ждал от сына такой отец?

Концепция «перевоспитания» через страдания и унижения призвана смешить зрителей, но удается ей это, увы, с переменным успехом. Истинно непонятно, что может быть забавного в том, что рабам «отрезают» руки по локоть, героя макают в грязь, наступив на лицо вонючим сапогом, пытаются запугать повешением и отрубленными головами, а потом стараются подложить под него актрису Аглаю (Ольга Дибцева), согласившуюся стать куртизанкой за кругленькую сумму. Подобной глупой, звенящей пошлости, как выразился бы дорогой Никита Сергеевич, кстати, в фильме предостаточно и большая половина всего написанного юмора построена, конечно же, вокруг труселей. В остальном же «Холоп» – это всего лишь сшитая из многочисленных ситуационных скетчей непримечательная и безыдейная, максимально рядовая отечественная комедия (ведь производством занималась СТС-совкая студия Yellow, Black and White), пародия, скорее, на предновогодние телевизионные мюзиклы, типа «Вечера на хуторе близ Диканьки», где Милош Бикович и Александра Бортич уж явно не перетрудились. Причем больше всего поражает, опять же, именно Бортич: в этом, пожалуй, не самом лучшем актерском дуэте она снова берет новую высоту безликости и какой-то постоянной кладбищенской невозмутимости – это проклятье, к сожалению, путешествует с ней из фильма в фильм.

Порадовать в этом кошмарном сне реконструктора может только операторская работа Юрия Никогосова, строящего из себя в нужные моменты то Эммануэля Любецки, то Роберта Ричардсона, выписывая длинные планы с пробежками Биковича, а потом невыносимо вертясь вокруг действующих лиц в диалоговых сценах; необходимые эмоциональные встряски, которые начинают работать почему-то только в финале, решенный уж точно не самым лучшим образом, видимо, из-за сценарного тупика. Пусть Клим Шипенко и несколько обеляет крепостное право, делая из него крайне сомнительный инструмент перевоспитания и оправдывая зажиточных баринов, все же свое спасение и перерождение главный герой-холоп находит не через муки и страдания, а в любви. Ведь как известно со слов Лилу Даллас – вся сила в ней.