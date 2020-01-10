Как я снимался в «Холопе»: Псковский актер массовых сцен раскрыл секреты создания кинокартины

13:02, 10 января 2020, ПАИ

Вечер. Большой переполненный зал кинотеатра, от стены к стене эхом отражаются голоса и смех собравшихся. Большая компания, занявшая едва ли не половину всех мест в этот час, активно что-то обсуждает и делится впечатлениями о фильме, ради которого все собрались. Для человека со стороны это может казаться странным, ведь фильм только вышел на экраны и сегодня его премьера. Откуда эти люди могут знать, что именно будет происходить на экране? Откуда они до мелочей могут знать развитие сюжета, как будут выстроены сцены, какие шутки приготовили создатели фильма для своего зрителя. Странно, очень странно… если не знать, что каждый человек в этой компании - актер. Актер массовых сцен. И фильм, который начнется буквально через несколько минут, - это плод и их труда, подчас незаметного обычному зрителю.

«Холоп» - так называется этот фильм. Один из многих снятых на территории Псковской области.

Я даже предположить не мог, что окажусь частью съемочного процесса, получив возможность взглянуть на него изнутри. Пусть и не на главных ролях, а в качестве АМС – Актера Массовых Сцен. Но, как говорится, нет маленьких ролей. И только оказавшись «внутри фильма» ты можешь в полноте осознать справедливость этих слов.

Как попадают в кино

С чего же начинается дорога в «массовку»? Для многих, и для меня в том числе, - с объявления об очередном кастинге. Меня вело на мой первый кастинг любопытство. Фантазия рисовала картинку настоящих проб, прослушивания, где строгое жюри будет оценивать мои невеликие таланты и после этого вынесет вердикт – годен или нет. Действительность оказалась несколько проще. Отстояв положенное в немаленькой очереди, вы будете сфотографированы для актерской базы, заполните анкету, в которой кроме своих паспортных данных укажете, чем же вы выгодно отличаетесь от всех остальных. Умеете петь? Великолепно! Галлопируете на лошади? Прекрасно! Умеете играть на гитаре? Это будет плюсом к вашей анкете. Знаете искусство визажа? Вы нам подходите – возможно, вы будете помогать во время съемок гримерам.

Совершенно неожиданно востребованными могут оказаться умения, на первый взгляд, никак не связанные с кинематографом. Умение плести корзины или лапти, вышивка, плотницкое мастерство, обращение с животными… Никто и никогда не может предсказать, что именно понадобится во время съемок. Поэтому при заполнении анкеты лучше указывать все, что умеете, даже если вам самим ваши навыки кажутся совершенно не серьезными.

Мне указывать было нечего и потому я не строил иллюзий о своей востребованности в съемках фильма. Тем неожиданней оказался телефонный звонок Людмилы – кастинг-директора. Меня действительно пригласили сниматься в кино. Не сильно погрешу против истины, если скажу, что после телефонного разговора пребывал в некоем смятении чувств, не до конца понимая, на что именно я дал согласие. Фантазия рисовала меня разучивающим слова выданной мне роли. Но легкий цинизм и самоирония говорили, что никто не доверит мне что-то серьезное. И все, что мне светит, - изображать крайнего слева в последнем ряду. Действительность оказалась проще и сложнее одновременно, но обо всем по порядку.

Первым шагом к погружению в мир кинематографа оказалась поездка на примерку костюмов. Для костюмированного фильма, каковым и являлся «Холоп», шаг этот необходим – лучше заранее для каждого участника массовки подобрать одежду, чем делать это уже в день съемок, когда каждая минута может быть на счету, все готово для съемок – декорации построены, актеры выучили свои роли, оператор застыл в ожидании команды «мотор», звукорежиссер готов подхватить микрофон на длинном и с виду массивном штативе, съемочная группа изнывает от нетерпения, а костюмеры в это время подбирают наряды для доброй сотни человек. При таком раскладе съемки фильма начнутся только на следующий день.

Уже на этом этапе приходит понимание, что съемки фильма - это сложный и трудоемкий процесс, в котором нет лишних людей. И работа костюмера или гримера, пусть и не бросается в глаза, но ничуть не менее важна для создания фильма, чем работа режиссера, сценариста или оператора. Вся съемочная группа – это огромный живой организм, живущий по своим законам. И для этой жизни нужна каждая его часть. Отсутствие какой-то из этих частей если и не приведет к гибели организма, неизбежно скажется на качестве итогового продукта.

О разочаровании

Во время съемок разочарование может поджидать излишне восторженных особ. Съемки в фильме - это труд. Работать приходится на холоде, под дождем или снегопадом, по восемь-двенадцать часов на площадке в состоянии хронического недосыпа. Однако независимо от продолжительности самих съемок ваше участие в них может ограничиться одним днем. И весь этот день вы проведете в самом дальнем углу, понимая что в кадр вы если и попали, то совершенно случайно. В то время как остальные ваши товарищи по съемочному процессу находятся рядом с актерами, и абсолютно точно попадут на экран. А кое-кто из них даже получит небольшую роль со словами. Это может нанести удар по излишне больному самолюбию.

Естественно, массовка не была предоставлена сама себе, все роли, действия, перемещения придумывала и расписывала ассистент второго режиссера - красивая, хрупкая и весьма строгая девушка с мелодичным именем Анастасия. Словом «живем» она запускала движение на площадке. Нужно обладать хорошим пространственным мышлением для того, чтобы наполнить площадку жизнью, внешне хаотичной, как это происходит в реальности, но при этом строго упорядоченной и направленной на максимальное наполнение кадра. И ладно бы это делалось для небольшой сцены, когда на площадке, кроме главных героев «живет» еще с десяток актеров массовки. Но если их сотня? И с этим вызовом Анастасия справлялась мастерски.

Между командами «снято» и «мотор» больше всего запомнился Иван Охлобыстин – своим позитивом и легкостью в общении со съемочной группой. И Александра Бортич. Никогда не думал, что столь юная девушка будет постоянно материться как матрос. Я всю жизнь проработал в мужских коллективах, но и там нет такого количества отборных выражений, сколько довелось услышать от нее.

О белых пятнах в кадре

Прошли три моих съемочных дня. Мавр сделал свое дело. Магии между мной и миром кино не произошло. Съемки не зацепили и я для себя решил: мне вполне хватит и этих дней для того, чтобы потом где-нибудь в компании лениво бросить «да снимался я в фильмах, нет там ничего интересного». И если бы одна из наших бригадиров не попросила меня подменить другого актера, наши дороги с кинематографом разошлись бы окончательно и бесповоротно. Но меня попросили.

Нас ждали ночные съемки.

Представьте себе склон, навскидку около сотни метров, и на каждом пятачке что-то происходит – кружится хоровод вокруг огромного костра, у костров поменьше сидят и о чем-то мило беседуют парочки, девушки прыгают через костры. Ниже по склону поют песни, бражники веселятся у бочки, парни катают горящие колеса. У воды девушки пускают венки. Случайный наблюдатель, случись ему чудом оказаться в поздний час в окрестностях съемочной площадки, будет абсолютно уверен, что он стал свидетелем празднования дня Ивана Купалы.

Мне предстояло ловить девушек, прыгающих через костер. Прыжки – работа для каскадеров. Стоит неудачно приземлиться и ты уже падаешь и катишься вниз по склону. После часа таких опасных прыжков к нам подошел оператор и сказал: «Можете не стараться, большие белые пятна, вас все равно не видно».

Впрочем спокойно посидеть вдали, наслаждаясь процессом ночной съемки, мне не дали. Довелось поводить хоровод вокруг костра - справедливости ради стоит сказать, что горели не дрова, а газ, который подвели по укрытым в земле трубам - станцевать ламбаду, которую я помнил только по школьным годам. Тем удивительнее было увидеть себя потом на экране, пусть и мельком.

Кстати, разница между картинкой, которая сложилась в голове после прочтения сценария, и происходящим на экране была ощутимой. Фильм одержал безоговорочную победу.



Стефан Барковский