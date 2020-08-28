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Четыре дня осталось для покупки билетов со скидкой на спектакли Пушкинского театрального фестиваля
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Культура

Четыре дня осталось для покупки билетов со скидкой на спектакли Пушкинского театрального фестиваля

Осталось четыре дня льготной продажи билетов на спектакли XXVII Пушкинского театрального фестиваля в Пскове. До 1 сентября билеты на все фестивальные постановки можно будет приобрести со скидкой 20%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

При проведении всех мероприятий программы XXVII Пушкинского фестиваля будут соблюдаться нормы противоэпидемиологической безопасности. Количество мест в зрительных залах существенно сократят.

Пушкинский театральный фестиваль, отмененной весной из-за пандемии, пройдет в Пскове с 20 по 28 сентября. Программа спектаклей, лекций, творческих встреч опубликована на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, администрации Псковской области и Союза театральных деятелей РФ.

Касса работает в здании театра по адресу: улица Пушкина, 13 с 11:30 до 19:30 ежедневно (обед с 15:00 до 16:00). Телефон: (8112) 72-80-22.

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