Замминистра обороны РФ прибыл с рабочим визитом в Псковскую область
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов прибыл с рабочим визитом в Псковскую область. Он посетит в Пскове строящийся корпус Псковской областной клинической инфекционной больницы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Ранее губернатор Михаил Ведерников заявил, что готовность корпуса в Пскове составляет 100%, в Великих Луках - 90%.
Строительство Псковской областной клинической инфекционной больницы с отделением в Великих Луках ведётся по поручению президента России Владимира Путина. Ранее с этим предложением к главе государства обратился губернатор Михаил Ведерников. Планируется, что больница будет готова к 15 сентября, а первых пациентов примет уже в октябре. Больница в Пскове рассчитана на 200 коек, Великолукский филиал – на 100 коек. Учреждение возглавит врач-пульмонолог Анастасия Повторейко.