Псковский губернатор: Новая областная инфекционная больница — серьезное подспорье в борьбе с COVID-19

16:02, 30 августа 2020, ПАИ

«Уже скоро у нас появится очень серьёзное подспорье в борьбе с эпидемией – новая Псковская областная инфекционная больница», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении в Instagram.

По его словам, строительная готовность корпуса в Пскове уже составляет 100% – оборудование привезено и подключено. Кроме того, стартовал процесс оформления необходимых документов для передачи здания в областную собственность. Ведерников отметил, что в Великих Луках работы в инфекционной больнице начали чуть позже, но и здесь готовность на уровне почти 90%. Строительство планируется завершить на следующей неделе, подчеркнул губернатор.

«Мы рассчитываем, что уже к концу сентября больница начнёт свою работу. Всё для этого подготовлено, включая медицинский персонал», - сказал Ведерников.

Он добавил, что в новой больнице будут работать все, кто так или иначе «отличился в период противодействия пандемии» – по большей части, это врачи областного COVID-центра, которые «трудились на передовой, спасали жизни, в ежедневном режиме повышали свою квалификацию в самых сложных условиях».

«Это блестящая команда, которая, уверен, со всеми возможными испытаниями второго полугодия успешно справится», - заключил Михаил Ведерников.