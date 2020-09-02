Команда на взлет

21:38, 02 сентября 2020, ПАИ

Михаил Ведерников рассчитывает на конструктивных депутатов в работе по повышению уровня жизни жителей Псковской области



2 сентября в Великих Луках состоялся форум партии «Единая Россия». Красной нитью через выступления участников форума прошел тезис о важности командной работы.

Эффект командной работы

Тон разговору задал губернатор Михаил Ведерников.

- Все присутствующие в этом зале - значимая часть нашей большой, действующей команды, которой предстоит работать на благо Псковской земли. Именно вы первыми узнаете о проблемах людей, можете указать на самые актуальные запросы жителей, исходя из местной специфики и возможностей предложить пути решения, - обратился он к представителям из районов и волостей.

Михаил Ведерников постоянно акцентировал внимание на работе с наказами избирателей, которые ведут муниципальные депутаты-единороссы.

- Вы хорошо знаете, что каждый объект дорожного строительства, каждый пункт программы газификации выбирается на основе обращения жителей и муниципальных депутатов. За последние два года стройка дошла до населенных пунктов, которые годами ожидали решения насущных вопросов. Все эти проекты - результат тесного взаимодействия органов исполнительной и представительной власти всех уровней.

Губернатор не скрывал, что после выборов 13 сентября рассчитывает, что командная работа с опорой на конструктивные силы усилится.

- Когда органы власти всех уровней действуют, как слаженная команда, то возможно добиться исполнения даже самых сложных и амбициозных проектов. Поэтому так важно обеспечить победу нашей команды во всех муниципалитетах, - подчеркнул он.

- Мы с опорой на местных депутатов, глав районов сделаем все, чтобы наказы ваших избирателей были исполнены. Мы с вами - одна команда. У нас одна общая цель - повышение качества жизни в Псковской области. Многое нам удалось уже сделать. Но главные задачи, главные вызовы еще впереди. Уверен, вместе мы справимся, сделаем так, чтобы Псковская область оставалась местом, где хочется жить и работать, - заявил Михаил Ведерников.

Отметим, что форум «Единой России» стал площадкой, где псковский губернатор презентовал разработанную государственную программу поддержки местного самоуправления. Сделано это было именно здесь неслучайно: муниципальные депутаты-единороссы стали одним из инициаторов появления такой программы, а затем и ее соавторами. В госпрограмму вошел широкий спектр мер поддержки местных инициатив: от прописанных механизмов участия в проектах до разработанной грантовой системы.

Фундаментальная база

О единой команде и важности командной работы говорил и заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Он, как никто другой, изнутри знает, насколько эффективным может оказаться взаимодействие между депутатами местного и регионального уровня. Особенно если они единомышленники.

- Самый первый уровень публичной власти, первые, к кому люди идут за помощью. Это база, фундамент местного самоуправления, - так он охарактеризовал депутатов районных и волостных собраний.

- Система устроена таким образом, что решать проблемы наших избирателей оперативно, точно и при этом эффективно расходуя средства, лучше всего вместе. У Псковского областного Собрания больше полномочий, но депутаты поселений могут быстрее реагировать на болевые точки и предложить наиболее короткий путь к результату. Это разноуровневое взаимодействие, проверенное опытом. Мы слаженно работаем не от выборов к выборам, а постоянно, системно, - емко обрисовал командную работу Александр Котов.

Содержание важнее формы

С «земли» лучше всего видно, насколько эффективна общая работа, отметил по итогам форума глава Невельского района Олег Майоров.

- Когда говорят, что депутаты сельского поселения, районного уровня находятся на передовых позициях, они обязаны на все быстро реагировать, это действительно так, - отмечает он. - И если у них есть понимание, что важно работать всем вместе, то решения принимаются быстро. Гораздо хуже, когда кто-то ставит выше свои личные амбиции.

- Я как глава района заинтересован, чтобы на выборах депутатов побеждали конструктивные люди. Для которых содержание важнее формы, эффективная работа важнее пустых споров, - говорит Олег Майоров. - Денег на все не хватит. И важно всем вместе, с депутатами определить основные цели и задачи, как правильно и недорого потратить для их решения каждый бюджетный рубль. Это и есть командная работа.

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13 сентября в Псковской области пройдут выборы в муниципальные органы власти. На 1149 депутатских мандатов претендуют более двух тысяч кандидатов от восьми партий - «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока», Партии Роста, Родной партии и Партии социальной защиты.

Форум «Единой России» стал пока единственным крупным мероприятием, которые проводят региональные партийные организации. Остальные партии, насколько известно Псковскому агентству информации, ведут традиционные избирательные кампании, рутинно встречаясь с избирателями и распространяя агитки.