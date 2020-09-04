0
16:10
Котов: Командная работа позволяет решать наказы избирателей оперативно
15:44
Ведерников: Команда «Единой России» первой мобилизовала ресурсы для борьбы с коронавирусом
15:11
Результаты голосования 13 сентября станут оценкой нашей работы — Михаил Ведерников на форуме «Единой России»
14:43
Эксперт: Для и. п. главы Великолукского района муниципальная кампания станет экзаменом
14:40
Предстоящие выборы в Псковской области будут проходить три дня
09:53
Кубок по киберспорту для школьников предложено учредить в России
21:38
Команда на взлет
Еще новости
Политика

Предстоящие выборы в Псковской области будут проходить три дня

Предстоящие выборы в Псковской области пройдут в три дня. Проголосовать за понравившегося кандидата можно будет 13 сентября – непосредственно в единый день голосования, а также 11 и 12 сентября – в дни, которые предшествуют дню голосования, пишет «Псковская правда».

Издание отмечает, что, к примеру, в соседней Новгородской области не решились растянуть процесс голосования на три дня. При этом «Псковская правда» напоминает, что в Псковской области опыт голосования в несколько дней уже был во время голосования по поправкам в Конституцию России. Однако представители издания уверены, что нынешняя кампания в Псковской области все равно станет испытанием для всех участников процесса.

«Так или иначе, но трехдневное голосование – ближайшее будущее российской электоральной системы. С высокой долей вероятности к большим кампаниям 2021 года данная норма станет обязательной в соответствии с федеральным законодательством. А значит, уже сейчас все участники политического процесса должны примеривать на себя новые условия и готовиться к работе в них», – отмечает главный редактор «Псковской правды» Максим Андреев. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Котов: Командная работа позволяет решать наказы избирателей оперативно
04 сентября 2020
Котов: Командная работа позволяет решать наказы избирателей оперативно
Ведерников: Команда «Единой России» первой мобилизовала ресурсы для борьбы с коронавирусом
04 сентября 2020
Ведерников: Команда «Единой России» первой мобилизовала ресурсы для борьбы с коронавирусом
Результаты голосования 13 сентября станут оценкой нашей работы — Михаил Ведерников на форуме «Единой России»
04 сентября 2020
Результаты голосования 13 сентября станут оценкой нашей работы — Михаил Ведерников на форуме «Единой России»
Эксперт: Для и. п. главы Великолукского района муниципальная кампания станет экзаменом
04 сентября 2020
Эксперт: Для и. п. главы Великолукского района муниципальная кампания станет экзаменом
Предстоящие выборы в Псковской области будут проходить три дня
04 сентября 2020
Предстоящие выборы в Псковской области будут проходить три дня
Кубок по киберспорту для школьников предложено учредить в России
03 сентября 2020
Кубок по киберспорту для школьников предложено учредить в России
Михаил Ведерников: Победители муниципальных выборов определят вектор развития на ближайшие годы
02 сентября 2020
Михаил Ведерников: Победители муниципальных выборов определят вектор развития на ближайшие годы
Александр Малькевич в прямом эфире ПАИ-live расскажет об отражении белорусских событий в медиа
02 сентября 2020
Александр Малькевич в прямом эфире ПАИ-live расскажет об отражении белорусских событий в медиа

Идет загрузка...