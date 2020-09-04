Предстоящие выборы в Псковской области будут проходить три дня

14:40, 04 сентября 2020, ПАИ

Предстоящие выборы в Псковской области пройдут в три дня. Проголосовать за понравившегося кандидата можно будет 13 сентября – непосредственно в единый день голосования, а также 11 и 12 сентября – в дни, которые предшествуют дню голосования, пишет «Псковская правда».

Издание отмечает, что, к примеру, в соседней Новгородской области не решились растянуть процесс голосования на три дня. При этом «Псковская правда» напоминает, что в Псковской области опыт голосования в несколько дней уже был во время голосования по поправкам в Конституцию России. Однако представители издания уверены, что нынешняя кампания в Псковской области все равно станет испытанием для всех участников процесса.

«Так или иначе, но трехдневное голосование – ближайшее будущее российской электоральной системы. С высокой долей вероятности к большим кампаниям 2021 года данная норма станет обязательной в соответствии с федеральным законодательством. А значит, уже сейчас все участники политического процесса должны примеривать на себя новые условия и готовиться к работе в них», – отмечает главный редактор «Псковской правды» Максим Андреев.