Результаты голосования 13 сентября станут оценкой нашей работы — Михаил Ведерников на форуме «Единой России»

15:11, 04 сентября 2020, ПАИ

«Результаты голосования 13 сентября станут прямой оценкой нашей с вами работы, с одной стороны, с другой - определят приоритеты на ближайшие годы», - заявил губернатор Псковской области, выступая в пятницу, 4 сентября, на форуме партии «Единая Россия» в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Нам удалось обеспечить конструктивное взаимодействие всех уровней власти и представительных органов местного самоуправления», - подчеркнул глава региона.

«Мы многое сделали вместе. Вместе расширили программу газификации Псковской области, которая благодаря достигнутым с руководством «Газпрома» договоренностям начнет работу уже со следующего года. В городских и сельских поселениях идет обновление общественных пространств, объектов социальной инфраструктуры. В Опочке открылся новый парк на городском валу. Похожий проект реализуется в Порхове. В Острове ведется капитальный ремонт уникальных цепных мостов. В Плюссе построен современный физкультурно-оздоровительный комплекс. В Дедовичах возводится фактически новый мост через Шелонь», - обратился Михаил Ведерников к участникам форума, перечислив только некоторые проекты, реализуемые в районах области.

«Слово «новое» становится частью повседневной жизни районов. Обновленные детские площадки, дворы, новые ФАПы, автобусы и машины скорой помощи, новые спортивные площадки. Все эти проекты — ответы на запросы наших жителей», - подчеркнул губернатор.

Форум «Единой России» стал вторым массовым мероприятием партии за минувшую неделю. 2 сентября партийный форум прошел в Великих Луках.

13 сентября в Псковской области пройдут выборы в муниципальные органы власти. На 1149 депутатских мандатов претендуют более двух тысяч кандидатов от восьми партий - «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока», Партии Роста, Родной партии и Партии социальной защиты.