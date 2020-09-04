Ведерников: Команда «Единой России» первой мобилизовала ресурсы для борьбы с коронавирусом

15:44, 04 сентября 2020, ПАИ

Команда «Единой России» первом мобилизовала все ресурсы для борьбы с коронавирусом, сказал губернатор Псковской области, выступая в пятницу, 4 сентября, на форуме партии «Единая Россия» в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что «Единая Россия» была единственной партией, которая на протяжении пандемии оказывала помощь в большом объеме. «Члены и сторонники партии, депутаты всех уровней активно пополняли ряды добровольцев. Доставляли в города и поселки маски и средства дезинфекции, доносили до жителей необходимую информацию. Команда единомышленников, которая прошла закалку этой весной, готова продолжить работы и по другим социально значимым направлениям», - выразил уверенность Михаил Ведерников.

13 сентября в Псковской области пройдут выборы в муниципальные органы власти. На 1149 депутатских мандатов претендуют более двух тысяч кандидатов от восьми партий - «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока», Партии Роста, Родной партии и Партии социальной защиты.