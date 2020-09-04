0
16:10
Котов: Командная работа позволяет решать наказы избирателей оперативно
15:44
Ведерников: Команда «Единой России» первой мобилизовала ресурсы для борьбы с коронавирусом
15:11
Результаты голосования 13 сентября станут оценкой нашей работы — Михаил Ведерников на форуме «Единой России»
14:43
Эксперт: Для и. п. главы Великолукского района муниципальная кампания станет экзаменом
14:40
Предстоящие выборы в Псковской области будут проходить три дня
09:53
Кубок по киберспорту для школьников предложено учредить в России
21:38
Команда на взлет
Еще новости
Политика

Ведерников: Команда «Единой России» первой мобилизовала ресурсы для борьбы с коронавирусом

Команда «Единой России» первом мобилизовала все ресурсы для борьбы с коронавирусом, сказал губернатор Псковской области, выступая в пятницу, 4 сентября, на форуме партии «Единая Россия» в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что «Единая Россия» была единственной партией, которая на протяжении пандемии оказывала помощь в большом объеме. «Члены и сторонники партии, депутаты всех уровней активно пополняли ряды добровольцев. Доставляли в города и поселки маски и средства дезинфекции, доносили до жителей необходимую информацию. Команда единомышленников, которая прошла закалку этой весной, готова продолжить работы и по другим социально значимым направлениям», - выразил уверенность Михаил Ведерников.

13 сентября в Псковской области пройдут выборы в муниципальные органы власти. На 1149 депутатских мандатов претендуют более двух тысяч кандидатов от восьми партий - «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока», Партии Роста, Родной партии и Партии социальной защиты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Котов: Командная работа позволяет решать наказы избирателей оперативно
04 сентября 2020
Котов: Командная работа позволяет решать наказы избирателей оперативно
Ведерников: Команда «Единой России» первой мобилизовала ресурсы для борьбы с коронавирусом
04 сентября 2020
Ведерников: Команда «Единой России» первой мобилизовала ресурсы для борьбы с коронавирусом
Результаты голосования 13 сентября станут оценкой нашей работы — Михаил Ведерников на форуме «Единой России»
04 сентября 2020
Результаты голосования 13 сентября станут оценкой нашей работы — Михаил Ведерников на форуме «Единой России»
Эксперт: Для и. п. главы Великолукского района муниципальная кампания станет экзаменом
04 сентября 2020
Эксперт: Для и. п. главы Великолукского района муниципальная кампания станет экзаменом
Предстоящие выборы в Псковской области будут проходить три дня
04 сентября 2020
Предстоящие выборы в Псковской области будут проходить три дня
Кубок по киберспорту для школьников предложено учредить в России
03 сентября 2020
Кубок по киберспорту для школьников предложено учредить в России
Михаил Ведерников: Победители муниципальных выборов определят вектор развития на ближайшие годы
02 сентября 2020
Михаил Ведерников: Победители муниципальных выборов определят вектор развития на ближайшие годы
Александр Малькевич в прямом эфире ПАИ-live расскажет об отражении белорусских событий в медиа
02 сентября 2020
Александр Малькевич в прямом эфире ПАИ-live расскажет об отражении белорусских событий в медиа

Идет загрузка...