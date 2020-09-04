Ртутные термометры, йод и вата подорожали в России

20:09, 04 сентября 2020, ПАИ

В августе цена на медицинские товары увеличилась на 0,7-2,2%, - сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В среднем градусники подорожали на 4,5%, в 19 субъектах страны - на 5%. В Чеченкой Республике и Орловской области - более чем на треть.

В преддверии осени также выросли в цене ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественная), линекс, йод, термометры электронные, гепарин натрия, настойка пустырника, вата отечественная, троксерутин, валокордин, бинты, винпоцетин, аллохол и аппараты для измерения артериального давления.

Ряд наименований наоборот стал более доступным: офтан катахром - на 1,4%, ксилометазолин - на 0,5%, смекта, сеннозиды А и В, гипотиазид - на 0,4%», - отмечают в Росстате.