Объединительное слово

20:23, 04 сентября 2020, ПАИ

Псковские единороссы провели второй партийный форум накануне муниципальных выборов

До финиша масштабной муниципальной кампании, в ходе которой в Псковской области планируется заместить 1154 мандата, остается чуть больше недели. Восемь партий, участвующих в ней, - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Партия роста», «Родная партия» и «Политическая партия социальной защиты», - в силу своих ресурсов и организационных способностей ведут агитацию, ограниченную в этом году в связи с угрозой коронавируса.

Так, из-за нее практически не было массовых мероприятий. Единственной партией, которая смогла провести традиционные форумы кандидатов стала «Единая Россия»: ей хватило сил и возмжностей для того, чтобы обеспечить безопасность участников. Первый такой сбор, объединивший партийцев из южных районов, состоялся 2 сентября в Великих Луках. А 4 сентября форум для «северян» провели в Пскове.

«Слово «новое» становится частью повседневной жизни районов», - заявил на встрече с единороссами из половины области губернатор Михаил Ведерников. Подробности — в репортаже Псковского агентства информации.

Принципиальная неделя

В ожидании начала форума его участники изучали размещенные в фойе Большого концертного зала Псковской областной филармонии стенды. На них в концентрированной форме была изложена информация о партийной «летописи славных дел». Единороссы из районов искали на стендах свои муниципалитеты, интересовались, что там у соседей, и обменивались мнениями.

Параллельно представители разных районов делились насущным. Например — обсуждали цены на мазут, тему, более чем актуальную для многих из них в преддверии начала отопительного сезона. Было понятно, что как раз эти-то люди «на земле» занимаются конкретными и важными делами. И как никто лучше знают, чего их земляки ждут по итогам выборов.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский, открыв форум, передал партийцам привет от Андрея Турчака: «Он всем вам желает победы!» В качестве основного спикера, как и на форуме в Великих Луках, выступил губернатор региона Михаил Ведерников.

Он напомнил, что предстоящая неделя «для всех нас имеет принципиальное значение»: «Результаты такого масштабного голосования с одной стороны станут прямой оценкой жителями региона нашей работы, с другой определят приоритеты на ближайшую перспективу».

Глава региона кратко перечислил то, что единороссам уже удалось сделать благодаря конструктивному взаимодействию всех уровней исполнительной и представительной власти: расширена программа газификации Псковской области, которая благодаря договоренностям с руководством Газпрома начнет работу уже со следующего года. В городских и сельских поселениях идет благоустройство общественных пространств, обновление объектов социальной инфраструктуры.

Проекты благоустройства и капремонта реализуются в Опочке, Острове, Порхове, Плюссе, Бежаницах, Дедовичах, Пыталово, Дно, Псковском районе, Гдове.

«Слово «новое» становится частью повседневной жизни районов. Новые детские площадки, обновленные дворы, новые автобусы, машины скорой помощи, обновленные дороги, спортивные площадки, направления авиа- и железнодорожных маршрутов. Все эти направления — наш ответ на запросы жителей, - сказал Михаил Ведерников. - Средства на них искали на всех уровнях: и муниципальном, и областного бюджета, и в рамках национальных, партийных проектов, государственных программ. Мы вместе нашли возможности для реализации необходимых, а иногда и очень амбициозных идей, которые с каждым годом делают окружающие нас пространства современнее, красивее и комфортней».

Губернатор напомнил, что перед регионом еще очень много сложных вызовов. «Но я уверен, что в этом зале собрались те, кто готов принять их и решать изо дня в день приближаясь к намеченной цели и добиваясь результата», - обратился он к партийцам.

«Важно сохранить темп»

Разумеется, в этом выступлении не могла не быть затронута и главная тема этого года: «В этом году весь мир столкнулся с пандемией коронавируса. Команда «Единой России» стала первой, кто смог оперативно мобилизовать ресурсы для помощи жителям региона. И единственной, кто оказал помощь в таком объеме. Члены и сторонники партии, депутаты всех уровней активно пополняли ряды добровольцев, доставляли в города и поселки медицинские маски, средства дезинфекции, помогали донести до жителей региона необходимую информацию».

«Центральный исполнительный комитет партии направлял в регионы новые автомобили и медицинское оборудование. Команда единомышленников, которая прошла закалку этой весной, готова продолжить совместную работу и по другим социально значимым направлениям», - резюмировал Михаил Ведерников.

В заключение своего выступления он дал кандидатам от «Единой России» более чем конкретное руководство к действию в последнюю неделю перед выборами. «Друзья, мы набрали хорошую динамику и принципиально важно сохранить этот темп, вовлечь в нашу работу новых сторонников и добиваться поддержки жителей. Поэтому в оставшуюся неделю я призываю вас к максимальной активности. Еще раз встретиться с избирателями, обсудить самые важные проекты, зафиксировать все просьбы, обращения и предложения наших граждан», - обратился губернатор к единороссам.

По его словам, этот список наказов станет общей задачей для глав районов, областных и местных депутатов: «Главный документ, которым мы все вместе будем руководствоваться в своей работе».

«Мы одна команда, цель которой — благополучие и процветание региона, достойный уровень жизни для каждого жителя Псковской области. Уверен, мы вместе справимся со всеми вызовами и сделаем так, чтобы Псковская область всегда оставалась местом, где хочется жить и работать», - добавил Михаил Ведерников.

Ответ оппонентам

Александр Козловский, в хорошем смысле «накачивая» однопартийцев перед решающим натиском в кампании, не скупился на положительные эпитеты: «Сегодня собралась лучшая команда: самая сильная, ответственная и неравнодушная. Команда «Единой России». Команда, нацеленная на то, чтобы быть полезной жителям Псковской области».

«Все остальные партии нас дружно критикуют, - констатировал депутат Госдумы. - Но они не могут похвастаться конкретными делами: школами, ФАПами, домами культуры, парками, дорогами, машинами скорой помощи, детскими и спортивными площадками, обширными волонтерскими и патриотическим движением. И жители Псковской области видят ваши усилия и вашу работу в образовании, здравоохранении, социальной и бюджетной сферах, бизнесе».

Лидер реготделения «Единой России» привел пример расхожего обвинения в адрес «партии власти» от оппонентов: «Мы часто слышим «это не партийные проекты, это бюджетные средства». И тут же дал соратника универсальный ответ на такого рода выпады: «Но бюджет формируется правительством, которое возглавляют члены партии «Единая Россия». Именно губернатор с командой администрации обивает пороги митнистерств, выбивая деньги для региона. Именно депутаты Госдумы от «Единой России», работа я в комитетах и комиссиях, отстаивают интересы региона. Именно депутаты областного Собрания от «Единой России» во главе с Александром Алексеевичем Котовым принимают бюджет области, а губернатор с главами муниципалитетов реализуют его на территории области».

Отдельные слова из уст парламентария прозвучали по поводу пресловутой «вертикали власти». «Там, где вертикаль работает, от волостного депутата до губернатора, у людей намного больше возможностей решить текущие хозяйственные вопросы. Именно вы, депутаты волостного и районного уровня, главы, формируете глубинный запрос, подсказываете, что именно сегодня необходимо нашим землякам. На что необходимо направлять средства федерального, регионального, районных бюджетов», - заявил Александр Козловский.

«Я желаю каждому из вас победы, сил и упорства. Только за вами, единороссами, так много полезных для ваших районов дел. Вы самая сильная, самая талантливая, самая перспективная и профессиональная команда. Вы команда «Единой России». Вы команда нашего губернатора, вы команда нашего президента. Вместе мы победим!» - закольцевал он свое выступление.

Время мобилизоваться

К кандидатам также обратился спикер Псковского областного Собрания Александр Котов. Учитывая, что он был главой района, вице-губернатором, возглавлял региональное отделение «Единой России», его мнение определенно являлось важным для них.

«Профессиональная команда «Единой России» в этом году выступает мощным фронтом: наша партия выдвинула наибольшее количество кандидатов, постаравшись закрыть все возможные мандаты. В выборах примет участие 1154 человека – это наши однопартийцы, сторонники, единомышленники – наша большая команда. Ни одна другая партия не смогла даже приблизиться к этим цифрам, что лучше всего свидетельствует об истинной расстановке политических сил и предпочтениях жителей региона», - напомнил председатель заксобрания.

Он подчеркнул, что выбор кандидатов единороссы делали, как всегда, опираясь на мнение избирателей. Именно по этому в кампании участвуют люди разных профессий, возрастов, но всех их объединяет активная жизненная позиция и авторитет, заслуженный в муниципалитетах. «Убеждён, наша команда способна с честью выступить, получить уверенную поддержку и возможность работать на развитие региона»,- заявил Александр Котов.

Спикер областного Собрания напомнил, что хотя нынешняя кампания и касается самого низового уровня публичной власти, ее значение невозможно преувеличить: ведь избираются «люди, к которым в первую очередь обращаются за помощью, это база, фундамент местного самоуправления».

«Устоявшаяся десятилетиями система устроена таким образом, что решать проблемы наших избирателей оперативно, точно и при этом эффективно расходуя средства, лучше всего – вместе. У областного Собрания больше полномочий, но депутаты поселений могут быстрее реагировать на болевые точки и, хорошо зная ситуацию, предложить самый быстрый путь к результату», - пояснил Александр Котов.

По его словам. это разноуровневое взаимодействие проверено временем, ведь единороссы работают «не от выборов к выборам, а системно». «Ежегодно областное Собрание депутатов рассматривает наказы и предложения, которые поступают в согласительную комиссию по проекту бюджета от глав районов и волостей. Федеральный закон о народном бюджетировании закрепил эту работу в правовых нормах. Применить его на практике нам с вами предстоит в самой короткой перспективе. Впереди у нас – кропотливая командная работа и продолжение начатых проектов», - добавил он.

Речь зашла и о задачах, которые стоят перед единороссами в финале кампании: «Большинство складывается из отдельных голосов – вашего, членов ваших семей, друзей, коллег, соседей. Ошибается тот, кто считает выбор предопределённым. К сожалению, в последние годы у нас были примеры, когда оппоненты проявляли организованность при пассивности наших сторонников. Результат таких кампаний известен, и он ограничивается не только оглашением цифр в бюллетенях. В большинстве случаев мы получали долгоиграющие конфликты, и хорошо, если при этом не была парализована работа».

«Я призываю всех мобилизоваться и в хорошем тонусе подойти ко дню голосования. Я надеюсь, 13 сентября вы найдёте не только время для того, чтобы сходить на избирательный участок, но и правильные слова, чтобы убедить близких последовать вашему примеру», - резюмировал Александр Котов. Надо полагать, все без исключения сидящие в этот момент в зале единороссы были с ним согласны.

В форуме «Единой России» участвовали не только кандидаты, которым предстоит лично участвовать в выборах 13 сентября, но и их соратники по партии, которые уже работают в той «вертикали», о которой говорил Александр Козловский: депутаты районных Собраний и областного парламента, руководители муниципалитетов.

Глава Псковского района Наталья Федорова, отвечая на вопрос корреспондента Псковского агентства информации, подтвердила, что чувствует эффектвиность работы этой вертикали — от волостных депутатов до губернатора — в своей повседневной работе.

«Я сама взаимодействую с волотсными главами и депутатами. И, в то же время, все наши проблемы видят, слышат на областном уровне, мы решаем их вместе. За два года работы я убедилась, что это эффективная система», - заявила Наталья Федорова.

***

Наряду с «Единой Россией» остальные партии-участницы предвыборной кампании в районах ЛДПР, КПРФ , «Справедливая Россия», «Яблоко», «Партия роста», «Родная партия» и «Политическая партия социальной защиты» также ведут работу по агитации избирателей: проводят встречи и распространяют свой АПМ. До выборов осталось чуть больше недели. Дни последнего рывка для каждой из политических партий, чьи кандидаты претендуют на мандаты муниципальных депутатов.