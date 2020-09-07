Лучшие частные вертолеты

14:46, 07 сентября 2020, ПАИ

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Современный мир крутится вокруг времени, которого всегда не хватает, бизнеса и бесконечных перелетов. Деловые и занятые обращаются к частной авиации чаще, чем к бизнес-такси. И если роскошными частными самолетами, пароходами, пожалуй, уже никого не удивить, то частные вертолеты - это что-то новенькое. Если нужно со скоростью бодро летящей пули добраться до другой части света, провести деловые переговоры на соседнем континенте или отправиться к друзьям на громкую вечеринку, например, на Бали, советуем рассмотреть лучшие варианты среди частных вертолетов.

Не откроем Америку, если расскажем, что вертолеты, как и самолеты, отличаются по дальности и размерам. В зависимости от того, для чего вы арендуете юркую птичку, вам предложат различные варианты. Может, вы решили насладиться роскошным полетом сольно, а может, с вами летит пол вашей компании. Или же вы хотите, чтобы ваша семья прибыла к месту отдыха с особым шиком - на каждый запрос будет положительный ответ. Стоит просто довериться профессионалам.

Предлагаем открыть еще одну страничку в многотомной истории авиации и узнать о лучших частных вертолетах!

Мы составили рейтинг лучшей «летающей скорой помощи».

Bell 222

Познакомимся с невероятным представителем «крылатых» - вертолетом Bell 222. Этот экземпляр - первый двухтурбинный выходец из США. «Птичку» довольно часто арендуют для рабочих поездок на расстояние до 440 миль. Вертолет домчит вас до пункта назначения со скоростью до 150 миль в час. Кроме прекрасных технических характеристик, Bell 222 невероятно привлекателен внешне. Это тот самый случай, когда красочная упаковка полностью соответствует вкусной начинке. Вертолет готов принять на борт двух пилотов и компанию из шести пассажиров.

Bell 206B Jet Ranger

Совершить путешествие на этом вертолете смогут профессиональный пилот и компания энтузиастов из четырех человек. Первоочередная миссия этой «ласточки» - молниеносный вид транспорта для американских военных. Но что-то не задалось на военном поприще, и вертолет стали успешно использовать в коммерческой авиации. Кроме роскошного интерьера, отличной скорости в 134 мили, вертолет может похвастаться неплохой фильмографией. Да-да, модель засветилась в знаменитых кинокартинах о Джеймсе Бонде. Да что тут «Бондиана», если даже в «Терминаторе» летали на роскошном Bell 206B Jet Ranger. Почувствуйте себя героем любимого фильма!

Eurocopter AS350 Ecureuil AStar

Родиной шустрого AS350 Ecureuil является загадочная Франция. А на сегодняшний день эту модель вертолета активно продают в далекой Северной Америке. Хотите летать с комфортом и роскошью? Легко! Этот вертолет гарантирует лучшие часы над облаками и вмещает до шести пассажиров. Разумеется, под чутким надзором товарища пилота.

Sikorsky S-76

Симбиоз стиля, комфорта, роскошного дизайна и современных технологий - Sikorsky S-76. В арсенале вертолета - мощные двигатели Pratt и Whitney PW210S. Sikorsky S-76 маневрирует на отличной крейсерской скорости порядка 179 миль в час. Вы можете смело планировать путешествие на дальние расстояния - вертолет легко преодолеет 500 миль. Приятным бонусом послужит полная звукоизоляция и вместительный стильный салон. Сиденья из натуральной мягкой кожи, изысканный дизайн, профессионал за штурвалом - вы точно захотите сюда вернуться.

Sikorsky S-92

А теперь хорошая и позитивная информация для тех, кто планирует вояж большим семейством или хочет провести экстренное совещание прямо на борту. Этот вертолет создан для того, чтобы разбивать стереотипы вдребезги! Sikorsky S-92 радостно примет компанию из 19 человек, маневрирует по небу со скоростью 173 мили в час. Дальность расстояния тоже впечатляет - около 600 миль. Убранство вертолета приведет в восторг самую искушенную душу: пол из гранита, мебель из крокодиловой кожи, наполненный бар - и зачем вообще куда-то выходить из такого вертолета? Кстати, эта модель может быть обустроена по вашему вкусу и в соответствии с вашими пожеланиями. Почему бы не провести несколько потрясающих часов в летающем лимузине? Пусть и небольших размеров.

Теперь вы точно знаете, что выражение «Фигаро тут, Фигаро там» не просто поговорка. С лучшими частными вертолетами можно облететь весь мир, успеть на срочные переговоры в Нью-Йорк, а затем наградить себя ароматными круассанами в Париже. Когда за ваш комфортный перелет отвечает ведущая компания Air Charter Serviсе, отдых начинается с первого шага на борт.