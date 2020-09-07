51 человек погиб на пожарах в Псковской области за восемь месяцев

15:09, 07 сентября 2020, ПАИ

С января по август 2020 года в Псковской области зарегистрировано 3 722 пожара. В них погиб 51 человек, из них один ребёнок. В результате пожаров травмы получили 44 человека, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Из числа погибших людей 23 – люди пенсионного возраста, 18 – лица без определённого рода деятельности, 7 – рабочие, 2 – инвалиды, 1 – дети.

За восемь месяцев пожары уничтожили 465 строений, 21 единицу автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 37 млн 814 тысяч рублей. На пожарах спасено 346 человек, материальных ценностей на сумму 115 млн 426 тысяч рублей, 762 строения, 21 единица автотранспорта.

Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнём (3 230 случаев), нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (207), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (156), поджоги (72), на транспорте (37), иные (20).