Псковички в декрете могут бесплатно освоить новую профессию в ПсковГУ

16:12, 07 сентября 2020, ПАИ

ПсковГУ и Центр занятости населения приглашают женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях, на бесплатное обучение по программам допобразования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Участникам проекта предлагается освоить дизайн интерьеров, digital-технологии для бизнеса, ведение бизнеса в интернете и др. Получить сертификат на обучение можно 8 и 10 сентября с 10:00 до 12:00 по адресу: Псков, ул. Льва Толстого, 4, корпус 1, кабинет 33.

Выбрать интересующую образовательную программу можно на сайте. На встрече участники проекта могут узнать все подробности, получить консультацию и задать вопросы.

Продолжительность обучения зависит от программы и не превышает три месяца. Неработающим гражданам на время обучения выплачивается стипендия в размере МРОТ.

Вход в университет возможен только в защитных масках. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на получение сертификата.

Обучение проходит в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», входящего в состав национального проекта «Демография» и Соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам услуг по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.