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Общество

Лекарство из бычьих легких в пять раз снизило смертность от COVID-19

Российский препарат, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен и против COVID-19. Пациенты ощущали улучшение сразу после ингаляций сурфактанта-БЛ, полученного российскими учеными из легких крупного рогатого скота. Об этом свидетельствует опыт медиков Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара, пишет газета «Известия».

Сурфактант — жидкость, выстилающая лёгочные альвеолы изнутри, БЛ — расшифровывается как «бычье легкое». Как рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ имени В. А. Алмазова Андрей Баутин, его вводили пациентам ингаляционно, процедура занимала по 30 минут дважды в сутки. Кому-то хватило двух суток лечения, в некоторых случаях препарат вводили до пяти дней.

В клинике Сеченовского университета главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев впервые применил ингаляционный способ введения препарата вместо бронхоскопического, что комфортнее для пациентов, а также позволяет поймать и развернуть в обратную сторону процесс на более ранних стадиях.

В мире существует около 10 препаратов сурфактанта. Все они, включая российский, изначально создавались для помощи недоношенным детям, которые еще не могут самостоятельно дышать вследствие незрелости легких. Но только российский препарат разрешен к применению у взрослых. Врачи и ученые попробовали его применить при других тяжелых болезнях легких, и это получилось. Сурфактант-БЛ помог как при свином гриппе, так и сейчас при COVID-19.

«Иностранные коллеги идут в том же направлении, что и мы. Но мы оказались на шаг впереди», - сказал Сергей Авдеев.

В результате применения отечественного сурфактанта удалось снизить смертность в категории тяжелых больных с 80% до 14,3%. По окончании исследования планируется включить применение сурфактанта-БЛ в рекомендации Минздрава по лечению больных коронавирусной инфекцией.

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