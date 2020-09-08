В России могут запретить продажу судового и печного топлива на АЗС

07:02, 08 сентября 2020, ПАИ

В России могут запретить торговлю всеми видами неавтомобильного топлива на АЗС — в том числе судовым и печным. Соответствующий проект постановления правительства разработал Минпромторг при участии Росстандарта, он разрешает c 1 января 2021 года продажу на заправках только автомобильного бензина и дизельного топлива.

Как сообщает газета «Известия», по словам представителей Минпромторга, сейчас в России отсутствует прямой запрет на продажу судового и печного топлива на АЗС. Правила розничной торговли в РФ регулируются постановлением правительства от 19 января 1998 года, оно утрачивает силу с 1 января 2021 года.

В Росстандарте подчеркнули, что поддерживают такую инициативу. Несмотря на то, что случаи реализации на АЗС судового топлива сейчас фиксируются все реже, проблема по-прежнему сохраняется. Например, во Владимирской области и в отдельных субъектах Уральского федерального округа, отметили в ведомстве.

Гендиректор ИГ «Петромаркет» Иван Хомутов отметил, что на рынке дизеля помимо судового топлива представлена целая линейка замещающих видов, которые могут продаваться в качестве фальсификата либо под своими собственными наименованиями: судовое маловязкое топливо, печное топливо, дистиллят газового конденсата и т. п.

«Честные» суррогаты сознательно приобретаются определенными группами конечных потребителей вместо регламентного топлива — ДТ класса 5, поскольку их устраивает не только более низкая цена (литр в среднем стоит 35 рублей. — «Известия»), но и потребительские характеристики этих заменителей», - пояснил Иван Хомутов.

По результатам государственного контроля в I полугодии 2020-го факт реализации на АЗС топлива, не соответствующего регламенту, установлен в 42 случаях, сказали «Известиям» в Росстандарте. Общий объем фальсификата и не соответствующего нормам топлива за этот период составил 9%. Большая доля нарушений у независимых АЗС — 13%, у сетевых — 3%. Общая сумма наложенных по итогам проверок штрафов составила 18,2 млн рублей.